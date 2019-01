Vor Kölner Klinik : Hunderte demonstrieren nach Tod einer Vierjährigen

Köln Hat eine Klinik in Köln die ärztliche Sorgfaltspflicht verletzt? Das sagen Angehörige und Freunde einer Vierjährigen, die am ersten Weihnachtsfeiertag verstarb. Am Donnerstag demonstrierten sie vor dem Krankenhaus.

Sie riefen „Mörder“, hielten Fotos in die Luft, oder ein Plakat mit dem Wort „Protest“ - hunderte Angehörige und Freunde eines vierjährigen Mädchens haben am Donnerstag vor dem Krankenhaus in Köln-Porz demonstriert. Das Kind war am ersten Weihnachtsfeiertag verstorben. Die Demo-Teilnehmer warfen den Ärzten vor, ihre Sorgfaltspflicht verletzt zu haben. Zuerst hatte die „Bild“ berichtet.

Laut Bericht waren die aus Bulgarien stammenden Eltern an Heiligabend mit Selin in die Notaufnahme in Porz gefahren. Nach Aussage des Vaters haben der Arzt gesagt, die Tochter habe nur einen Virus, sie sollten ihr Ibuprofen geben. Als sich der Zustand des Mädchens weiter verschlechterte, brachten die Eltern es in ein anderes Krankenhaus. Dort starb das Mädchen am selben Tag.

Für die Demo am Donnerstagnachmittag waren 500 Teilnehmer angemeldet. Sie führte von der Steinstraße zum Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun, warum das Mädchen starb.

(seda)