Von der Polizei gestoppt : 15-Jähriger bricht Auto für romantischen Ausflug auf

Pulheim/Bielefeld Ein 15-Jähriger aus Köln hat in Pulheim einen Firmenwagen geklaut, um damit seine Freundin zu besuchen. Die Polizei nahm auf dieses romantische Motiv keine Rücksicht – und leitete ein Strafverfahren ein.

Laut Polizei brach der Jugendliche in der Nacht zu Sonntag in ein Fahrradgeschäft in Pulheim ein. Dort stahl er die Schlüssel eines Firmenwagens. Die Polizei wurde vom Sicherheitsdienst des Geschäfts auf den Einbruch aufmerksam gemacht.

Noch in der Nacht hielten Polizisten den gestohlenen Wagen dann in Bielefeld an. Der 15-Jährige, der aus Köln stammt, gestand die Tat – und gab an, mit dem Wagen zu seiner Freundin fahren zu wollen.