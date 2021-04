Vielleicht schon ab Montag : Köln will bald in sozialen Brennpunkten impfen

Köln aus der Luft. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Die Millionenstadt Köln will als eine der ersten Kommunen bei der Pandemiebekämpfung neue Wege beschreiten und den Impfstoff gezielt in sozialen Brennpunkten verteilen. Das teilte die Verwaltung am Freitag mit. Wenn es gut läuft, könnte es schon in der kommenden Woche losgehen.

Die Stadt Köln will sobald wie möglich mit der bevorzugten Impfung von Menschen in Stadtteilen mit hoher Inzidenz beginnen. „Ich habe die ganz große und begründete Hoffnung, dass es bald losgehen kann“, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Freitag. Sobald die Stadt ausreichend Impfstoff bekomme, sei es soweit - möglicherweise schon kommenden Montag. Sie wisse, dass manche Bürger sich dadurch benachteiligt fühlten. „Aber es handelt sich um eine Maßnahme der Gefahrenabwehr, die uns allen nutzt.“

Reker sagte, sie sehe dieses Vorgehen vom Land gedeckt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Mittwoch im Landtag Schwerpunkt-Impfaktionen in sozialen Brennpunkten angekündigt. Deshalb gehe sie davon aus, dass das auch so möglich sei, sagte Reker. Zudem habe die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) ihr bei der Organisation volle Unterstützung zugesagt.

(th/dpa)