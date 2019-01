Wirbel in Köln: Der paketwerfende Hermes-Bote ist seinen Job los

Wirbel in Köln

Köln Ein Video von einem Paketboten hat in den vergangenen Tagen für Aufregung gesorgt. Nun hat Hermes Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen.

In dem Video war zu sehen, wie ein Mann, offensichtlich ein Zusteller, arglos ein Paket auf einen Balkon werfen wollte. Der Versuch scheiterte mehrfach, das Paket landete immer wieder mit einem dumpfen Knall auf dem Bordstein oder auf dem Transporter, auf den der Bote geklerrtert war.

Internetnutzer hatten den Dienstleister Hermes auf den Vorfall hingewiesen. Dort hat man den Vorfall ernst genommen. Laut einer Unternehmenssprecherin ereignete sich die missglückte Zustellung im Raum Köln. Der Bote sei in einem für Hermes tätigen Servicepartner angestellt gewesen.

Zwar kann es in manchen Fällen auch Kundenaufträge geben, nach denen Boten die bestellten Pakete an bestimmten Orten ablegen sollen. „Die Ablage eines Paketes an einem sicheren, vom Empfänger definierten Ablageort ist nur mit einer Ablagegenehmigung zulässig“, heißt es von Hermes. Im konkreten Fall gab es jedoch einen solchen Kundenauftrag nicht. Damit habe der Paketbote entgegen der klaren Arbeitsanweisungen gehandelt. „Der Zusteller darf die Sendung nicht ‚einfach so’ ablegen. Die Betonung liegt hier selbstredend auf ‚ablegen’ und nicht ‚abwerfen’“, teilt das Unternehmen mit.