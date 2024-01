Sexueller Übergriffe auf einen 15-Jährigen Verurteilter Haaner Priester – Staatsanwalt legt Revision ein

Das am 19. Januar 2024 ergangene Urteil des Landgerichts Deggendorf gegen einen Kölner Diözesanpriester, der von 2014 bis 2018 in Haan als Seelsorger tätig, und wegen sexueller Übergriffe auf einen 15-jährigen Messdiener verurteilt wurde, wird nun den Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigen. Wie Staatsanwalt Christian Kalleder am Montag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Deggendorf bestätigte, hat seine Behörde Revision eingelegt. Der BGH solle Rechtsfehler prüfen.