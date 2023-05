Mindestens zwei Autos beteiligt Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Köln

Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Köln ums Leben gekommen. Bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen waren nach Angaben der Feuerwehr mindestens zwei Autos beteiligt. Zwei weitere Menschen wurden demnach schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in Kliniken gebracht. Der Unfallhergang war zunächst nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte.