Probleme im Zugverkehr Zugausfälle und zahlreiche Verspätungen bei der Bahn Richtung Köln

Die S-Bahn, die unter anderem am Kölner Hauptbahnhof, Düsseldorf Terminal und Ratingen hält und zwischen Köln-Worringen und Essen verkehrt, leidet unter Personalmangel. Auf der Seite der Deutschen Bahn gibt man „einen hohen Krankenstand“ für die zahlreichen Ausfälle an. So fielen etwa die Bahnen von Köln-Worringen nach Leverkusen Chempark um 5.33 Uhr, 7.33 Uhr und 9.33 Uhr komplett aus. Vom Chempark nach Köln fuhren die Bahnen um 6.47 Uhr und 8.47 Uhr nicht.