Verhaftung in Köln : Duo soll sechs Autos und einen Lkw angezündet haben

Verhaftung in Köln

Köln Zwei Männer sollen in Köln am vergangenen Wochenende mehrere Fahrzeuge angezündet haben. Zeugenhinweise und Videoaufnahmen führten die Ermittlern nun zu ihnen.

Ein Duo aus Köln soll in einer Nacht- und Nebelaktion sechs geparkte Autos und einen Lkw angezündet haben. Am Donnerstag verhaftete die Polizei die zwei Verdächtigen (48, 33), wie sie mitteilte. In der Nacht auf vergangenen Samstag hätten Anwohner die brennenden Fahrzeuge im Gewerbegebiet bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.