Deutsch-türkischer Moscheeverband: Verfassungsschutz wird Ditib-Zentrale wohl nicht überwachen

Berlin Die Zentrale des deutsch-türkischen Moscheeverbandes Ditib entgeht einem Medienbericht zufolge offenbar einer Beobachtung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Zuvor war sie zum Prüffall erklärt worden.

Nachdem das Bundesamt in diesem Jahr die Ditib-Zentrale zum Prüffall erklärt und den Vorstoß für eine Überwachung gewagt hatte, halte man solche Maßnahmen nun nicht mehr für das geeignete Mittel. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Sicherheitskreise (kostenpflichtiger Artikel).

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) lehnt eine Überwachung dagegen ab. Der politische Einfluss Ankaras auf die Ditib habe sich seit dem Putschversuch in der Türkei 2016 zwar "deutlich verstärkt", so Pistorius. Der Verband sei als Gesprächspartner aber sehr wichtig. "Wir müssen unbedingt die unter Druck stehenden säkularen Kräfte in dem Moscheeverband unterstützen", mahnte er. "Dabei hilft es dem gemeinsamen Dialog in keiner Weise, den Eindruck zu vermitteln, eine Überwachung der Ditib sei notwendig." Der niedersächsische Verfassungsschutz etwa sehe auch "gar keine Anhaltspunkte für umfassende verfassungsfeindliche Bestrebungen beim Landesverband Niedersachsen/Bremen der Ditib".