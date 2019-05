Prozess in Köln : U-Bahn-Schubser zu Bewährungsstrafe verurteilt

Prozess in Köln

Köln Ein junger Mann hatte in Köln einen 43-Jährigen auf die Gleise einer U-Bahn gestoßen. Nun stand er vor Gericht. Der 18-Jährige sagte, er habe kurz vor der Tat Stress mit seiner Freundin gehabt.

Ein 18 Jahre alter U-Bahn-Schubser ist am Donnerstag in Köln zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er hatte im vergangenen Juni einen ihm unbekannten Mann auf das Gleis einer U-Bahn gestoßen. Nur dem Zufall sei es zu verdanken, dass der 43-Jährige nicht schwer verletzt oder gar von einer einfahrenden Bahn getötet worden sei, befand das Amtsgericht Köln. Es sprach den jungen Mann schuldig, verzichtete gemäß Jugendstrafrecht aber auf eine konkrete Strafzumessung. Stattdessen wurde eine Bewährungszeit von einem Jahr festgelegt, in der der junge Mann straffrei bleiben muss.