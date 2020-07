Urteil in Köln : 22-Jähriger muss nach Bluttat mit Grillgabel in Psychiatrie

Köln Weil er seinen Vater und dessen Bekannte getötet hat, ist der 22-Jährige vom Landgericht Köln dauerhaft eingewiesen worden. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung sei der Angeklagte nicht schuldfähig.

Weil er seinen Vater (60) und dessen Bekannte (73) mit einem Messer und einer Grillgabel getötet hat, ist der Sohn (22) vom Landgericht Köln dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen worden. Es gebe keinen Zweifel an der Täterschaft des Beschuldigten. Er sei aber aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig, erklärten die Richter am Mittwoch in ihrem Urteil. Der 22-Jährige leide seit mehreren Jahren an einer paranoiden Schizophrenie (Az.: 321 Ks 2/20).