„Misslungene“ Engelsflügel : Unzufrieden mit Tattoo – Gericht weist Klage gegen Tätowierer ab

Köln Ein Mann wollte ein Tattoo in einem Studio abändern lassen und war nach ein paar Sitzungen unzufrieden. Er verlangte von dem Tätowierer sein Geld zurück, außerdem klagte er auf Schadensersatz und Schmerzensgeld – ohne Erfolg.

Mit der Forderung nach Schadensersatz, Rückzahlung eines Vorschusses und Schmerzensgeld in Höhe von 1750 Euro ist ein unzufriedener Tattoo-Träger beim Landgericht Köln abgeblitzt. Der Mann hatte in einem Studio eines seiner Tattoos ändern lassen wollen. Zusätzliche Schattierungen und ein 3D-Effekt sollten dazukommen, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.