Wissenschaftliche Ehrung abgesagt Uni Köln lädt US-Philosophin wegen Israel-Haltung aus

Fraser, die selbst Jüdin ist, hatte den Brief „Philosophy for Palestine“ unterschrieben. In diesem Brief werde das Existenzrecht Israels faktisch infrage gestellt, kritisierte die Universität Köln. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober werde in rechtfertigender Weise relativiert. Die Unterzeichner würden außerdem zu einem akademischen und kulturellen Boykott israelischer Institutionen aufrufen. Fraser hatte die Albertus-Magnus-Professur ausfüllen sollen, die im Gedenken an den in Köln begrabenen Universalgelehrten Albertus Magnus (1193 bis 1280) eingerichtet wurde. Fraser gilt als bedeutende Kritikerin des Kapitalismus und des Neoliberalismus.