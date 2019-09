Unglück in Köln-Weiden : 22-Jährige von Straßenbahn erfasst und getötet

Foto: dpa/Nicolas Armer

Köln Eine junge Frau ist am Samstagabend in Köln von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Sie sollkurz nach 18 Uhr mit einer Freundin an einer Ampel gestanden und nach bisherigen Ermittlungen trotz einer roten Ampel die Gleise betreten haben.

Das teilte die Polizei mit. Die 22-Jährige lief vor eine stadteinwärts fahrende Bahn der Linie 1. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Straßenbahnfahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Bahn überrollte die Passantin. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 22-Jährigen feststellen. Warum die junge Frau bei Rot loslief, war noch unklar.

(felt/dpa)