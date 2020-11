Einer korpulent, einer schmal : Ungleiches Räuber-Duo überfällt Supermarkt in Köln

Ungleiches Räuber-Duo überfällt Supermarkt in Köln

Köln Die Polizei Köln sucht mit Personenbeschreibungen nach zwei Männern, die einen Supermarkt überfallen haben sollen. Eine 31 Jahre alte Angestellte sei von ihnen mit vorgehaltener Waffe bedroht worden.

Zwei Männer sollen einen Supermarkt in Köln überfallen haben. Das Duo - einer korpulent, einer schmal - stehe im Verdacht, am Freitagabend eine Markt-Angestellte im Stadtteil Worringen mit Schusswaffen bedroht zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 31-Jährige sei ihren Forderungen nachgekommen und habe ihnen Geld gegeben. Gemeinsam mit zwei weiteren, auf dem Parkplatz wartenden Männern seien die mutmaßlichen Räuber mitsamt Beute geflohen.