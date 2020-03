Daniel Schreiner starb 2011 : Ungeklärter Kölner Kriminalfall bei „Aktenzeichen XY“

Köln Im Januar 2011 starb der 23 Jahre alte Daniel Schreiner in Köln unter bis heute ungeklärten Umständen. Der Fall ist nun Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“.

Am Mittwochabend wird in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ erneut über den Kölner Kriminalfall „Daniel Schreiner“ berichtet, der die Polizei Köln seit dem 9. Januar 2011 beschäftigt. Was ist Daniel Schreiner am 9. Januar 2011 zugestoßen? Der damals 23-Jährige hatte um 2.36 Uhr die Diskothek „Klapsmühle“ auf den Kölner Ringen alleine verlassen. Nur 28 Minuten später war er mit schwersten Verletzungen auf einem Seitenstreifen des Autobahnkreuzes Bonn-Nord (BAB 555/565) gefunden worden.