Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Unfallflucht endet nach einem Jahr am Kölner Hauptbahnhof

Unfallflucht endet nach einem Jahr am Kölner Hauptbahnhof

Köln Diese Unfallflucht hat ein ganzes Jahr gedauert und ist jetzt mit einem seitdem unterschlagenen Mietwagen in Köln abrupt zu Ende gegangen - weil der per Haftbefehl gesuchte Fahrer aufgab.

An der Containerwache der Bundespolizei vor dem Kölner Hauptbahnhof klingelte am Montagabend ein 65-Jähriger und offenbarte sich den Beamten: „Ich bin seit einem Jahr auf der Flucht und werde gesucht“, sagte der Mann, wie die Behörde am Dienstag berichtete.