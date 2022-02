Unfall in Köln : Fußgängerin von Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt

Köln Eine Frau ist am Mittwoch in Köln von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei wollte sie die Gleise in einem Kreuzungsbereich mit ihrem Hund überqueren. Das Tier wurde ebenfalls verletzt.

Bei einem Stadtbahn-Unfall in Köln ist am Mittwoch eine Frau ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen wollte die Fußgängerin mit ihrem Hund in einem Kreuzungsbereich die Gleise überqueren. Dabei sei sie von der Bahn erfasst worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Frau sei unter der Bahn eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben. Für die Bergung setzte die Feuerwehr unter anderem einen Kran ein. Der Hund wurde verletzt.

(bora/dpa)