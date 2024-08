Unfall in Köln Frau stürzt bei Notbremsung in Bus – Lebensgefahr

Eine 79-Jährige ist bei einem Unfall in Köln lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen stürzte sie in einem Linienbus, als der Fahrer eine Notbremsung machen musste. Ein Autofahrer hatte den Bus bei einem Fahrstreifenwechsel touchiert, wie die Polizei mitteilte. Die 79-jährige Frau in dem Bus erlitt bei der Notbremsung eine lebensbedrohliche Kopfverletzung. Sie werde intensivmedizinisch versorgt, hieß es von der Polizei.