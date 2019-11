Unfall in Köln am Ebertplatz : Mädchen sucht lebensgefährlich verletzten Vater

Köln Ein achtjähriges Mädchen hat in Köln seinen Vater gesucht, auf den es am Ebertplatz warten sollte. Der 40-Jährige war in dieser Zeit bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Mann hatte seine Tochter auf dem Ebertplatz stehen lassen, um nur kurz auf der gegenüberliegenden Straßenseite Geld abzuheben, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Beim Überqueren der Straße wurde er von einem Motorrad angefahren und lebensbedrohlich verletzt.

Das ahnungslose Mädchen wartete vergeblich auf seine Rückkehr und entschloss sich irgendwann, Polizisten um Hilfe bei der Suche zu bitten - während die gerade den Verkehrsunfall aufnahmen. Die Polizisten kümmerten sich daraufhin um das Kind, bis es in die Obhut seiner Mutter übergeben wurde.

Der Vater des Mädchens schwebte in der Nacht zu Mittwoch noch immer in Lebensgefahr.

(top/dpa)