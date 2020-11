Tödlicher Unfall auf A3 bei Köln : Lärmschutzwand war möglicherweise fehlerhaft befestigt

Köln Einem Vorgutachten der Staatsanwaltschaft zufolge könnten die Metallhalterungen der Lärmschutzwand fehlerhaft gewesen sein. Offenbar waren an dem Autobahnabschnitt mehrere Unternehmen beschäftigt, die nicht alle dieselben Halterungen verwendeten.

Bei den anderen Platten gebe es aber keine weiteren Anzeichen darauf, dass sie lose seien, teilte ein Sprecher von Straßen.NRW am Montag mit. Offenbar waren am Bau der Wand unterschiedliche Unternehmen beteiligt, die verschiedene Befestigungssysteme verwendet haben, heißt es beim „Kölner Stadt-Anzeiger“ dazu.

Am Wochenende seien weitere Bauteile, die sich in dem Abschnitt neben der Unglücksstelle befinden, im Rahmen des Vorgutachtens eingehend untersucht worden. Aus dem Bereich, an dem das Unglück geschah, sollen in den nächsten Tagen sämtliche Elemente entfernt und für weitere gutachterliche Untersuchungen eingelagert werden. Ob alle Halterungen auf dem gesamten Autobahnabschnitt zwischen Köln-Ost und der Anschlussstelle Köln-Dellbrück ausgetauscht werden müssen, hänge vom Ergebnis weiterer laufender Untersuchungen ab.