Tödlicher Unfall auf der A3 : Gefährliche Betonplatten werden am Donnerstag entfernt

Gefährliche Betonplatten werden am Donnerstag entfernt

Köln Knapp eine Woche nach dem Sturz einer Betonplatte auf die A3 werden nun sechs weitere abgenommen. Auch sie könnten wegen einer unsachgemäß installierten Aufhängung potenziell tödliche Unfälle verursachen.

Nach dem tödlichen Betonplatten-Unfall auf der A3 bei Köln sollen am Donnerstag sechs weitere Platten entfernt werden, die ebenfalls fehlerhaft befestigt sind. Die Arbeiten sollen am Morgen beginnen. Zwischen 9 und 15 Uhr sollen drei Spuren in eine Fahrtrichtung gesperrt werden, zwei Spuren bleiben frei.