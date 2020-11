Tödlicher Unfall nahe Köln : Betonplatte fällt auf Auto und erschlägt Fahrerin – A3 gesperrt

Köln Auf der A3 bei Köln ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Eine Autofahrerin wurde von einem fünf Tonnen schweren Betonteil tödlich getroffen. Die A3 ist ab dem Kreuz Köln-Ost in Richtung Oberhausen komplett gesperrt.

Ein schweres Betonteil einer Lärmschutzwand ist auf der A3 bei Köln auf ein fahrendes Auto gefallen. Wie die Polizei Köln auf Nachfrage mitteilt, hat die Fahrerin des Wagens den Unfall am Freitag gegen 10.15 Uhr nicht überlebt. Warum sich das Teil aus der Wand gelöst hat, ist Teil der Ermittlungen. Die getötete Fahrerin ist noch nicht identifiziert. Der Feuerwehr zufolge dürfte das Betonteil etwa fünf Tonnen wiegen. Ob es zur Bergung zerteilt werden muss, sei aktuell noch nicht klar. Statiker sollen zudem die Standfestigkeit der Schallschutzwand prüfen.

Die Polizei hat die A3 ab dem Kreuz Köln-Ost in Richtung Oberhausen komplett gesperrt. Es ist davon auszugehen, dass Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden andauern werden. Zudem seien von der Sperrung auch die Straßenbahnbrücke und somit die KVB-Linien 3, 13 und 18 betroffen.

Nach Angaben von Straßen NRW werden sämtliche Bauwerke an den Autobahnen regelmäßig untersucht. „Alle sechs Jahre wird eine umfassende Hauptprüfung durchgeführt“, sagte eine Sprecherin unserer Redaktion. Drei Jahre nach der Hauptprüfung folge dann die sogenannte Einfache Prüfung durch eine der Straßen-NRW-Niederlassungen. In den Jahren ohne Prüfung führe die jeweils zuständige Autobahn- oder Straßenmeisterei eine ausführliche Besichtigung durch. Mehr könne sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. „Wir tragen gerade selbst alle Informationen zusammen. Sobald wir alles haben, veröffentlichen wir die Informationen“, so die Sprecherin weiter.