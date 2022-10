In Richtung Oberhausen : Umbau des Autobahndreiecks Heumar – A3 übers Wochenende voll gesperrt

In Richtung Oberhausen

Die A3 in Richtung Oberhausen wird wegen Bauarbeiten voll gesperrt (Archivild). Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Die A3 bei Heumar wird über das Wochenende in Richtung Oberhausen voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Die A3 wird am Dreieck Heumar in Fahrtrichtung Oberhausen voll gesperrt, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs-

und -bau GmbH (DEGES) am Freitag berichtet. Grund dafür sind bauliche Maßnahmen für die KVB-Trasse der Linie 9 der Kölner Verkehrsbetriebe.