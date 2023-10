Zeugen gesucht Überfall auf Kiosk in Köln-Müngersdorf

Nach ersten Angaben betrat der Verdächtige gegen 19.50 Uhr am 4. Oktober den Kiosk an der Stolberger Straße/Ecke Vitalisstraße. Laut Polizei soll er unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, einer Mitarbeiterin (42) mehrere Scheine auf die Theke gelegt haben. Als die 42-Jährige die Kasse öffnete, soll er sie unvermittelt mit Reizgas eingesprüht und anschließend mit Bargeld aus der Kasse sowie Zigaretten geflüchtet sein. Rettungskräfte brachten die Angestellte mit leichten Verletzungen in eine Klinik.