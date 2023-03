Seltener Anblick Warum dieses U-Boot bald auf dem Rhein unterwegs ist

„Dies wird ein Transport an der Grenze zum Machbaren“, sagt Hermann Layher, Präsident der Technik Museen Sinsheim Speyer. Immerhin ist das Projekt U17 der erste Großtransport seit über zehn Jahren. An die Transporte der Raumfähre „Buran“ im Jahr 2008 und der Boeing 747 im Jahr 2002, die beide ebenfalls über den Rhein nach Speyer geschifft wurden, können sich einige in der Rheinregion sicher noch erinnern. „Alle Teams, die mit dem Transport beauftragt sind, sind motiviert bis in die Haarspitzen,“ so Layher. Er wird bei dem Transport des U-Boots im Mai selbst mit an Bord sein.