U-Bahn-Schubser in Köln: Unbekannter stößt Mann in Gleise - Tat auf Video

Unbekannter stößt Mann in Kölner U-Bahn-Gleise

Köln Mit einem Video aus einer Überwachungskamera fahndet die Kripo Köln nach einem Mann. Er soll im Juni einen Fahrgast ins Gleisbett einer U-Bahn gestoßen haben.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am 28. Juni. Der Unbekannte soll auf dem U-Bahnsteig Venloer Straße/Gürtel in Köln einen wartenden Fahrgast gezielt in das Gleisbett gestoßen haben.