Trotz Stellwerkschaden: Chaos am Kölner Hauptbahnhof bleibt aus​

Chaos am Kölner Hauptbahnhof bleibt aus

Köln Das befürchtete Chaos am Kölner Hauptbahnhof ist trotz der Verkehrsstörungen infolge gravierender Stellwerkschäden am Freitagmorgen ausgeblieben. Offenbar habe viele Reisende umgeplant. Mehr zur aktuellen Lage.

Zu Beginn des morgendlichen Berufsverkehrs sei es am Hauptbahnhof nicht voll gewesen, am Serviceschalter hätten sich keine langen Schlangen gebildet, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Das könne sich in den nächsten Stunden zwar noch ändern. Wahrscheinlich hätten aber viele Reisende umgeplant. „Es kann sein, dass sich viele Menschen nach Alternativen umgesehen haben“.