Wer kennt den Mann? Toter Mann in Köln gefunden

Am 10. Mai 2023 gegen 19:06 Uhr haben Passanten in der Silcherstraße 1 in Köln einen toten Mann gefunden. Bis heute konnte der Mann nicht identifiziert werden. Die Polizei bittet bei der Identifizierung die Bevölkerung um Mithilfe. Dazu haben Sie folgende Informationen über den Mann veröffentlicht: