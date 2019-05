Tödlicher Unfall : Kletterer aus Köln in der Eifel von Felsbrocken erschlagen

Kottenheim/Köln In einem Klettergebiet in der Vordereifel ist ein 42-jähriger Kölner am Sonntag von einem lockeren Felsbrocken tödlich verletzt worden. Immer wieder brechen Gesteinsbrocken aus Felsen in der Eifel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Stein aus der Felswand gelöst und den Kletterer überrollt. Die Felsformation im ehemaligen Steinbruchrevier bei Kottenheim (Landkreis Mayen-Koblenz) in Rheinland-Pfalz ist frei zugänglich und bei Freizeitsportlern beliebt.

Laut einem Polizeisprecher passiere es gelegentlich, dass Gesteinsbrocken aus dem Fels brechen. 2015 wurden zwei Kletterer in einem benachbarten Gelände von einem 30 Kilogramm schweren Stein verletzt.

(siev/dpa)