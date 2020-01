Tödlicher Unfall in Köln : 49-Jähriger fällt zwischen Straßenbahnwagons und stirbt

Tödlicher Unfall in Köln

Köln Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen ein 49-jähriger Mann in Köln-Ehrenfeld gestorben. Er ist zwischen zwei Wagons der KVB geraten. Die Linie 5 ist unterbrochen, die Subbelrather Straße gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen ein Fahrgast (49) an der KVB-Haltestelle Liebigstraße auf der Subbelrather Straße in Ehrenfeld gestorben. Laut Polizei war der Mann um kurz nach 8 Uhr aus der Bahn gestiegen. Während die Bahn wieder anfuhr, soll er aus bislang ungeklärter Ursache ins Straucheln gekommen und zwischen die anfahrende Bahn und Bahnsteigkante geraten sein.