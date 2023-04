Beifahrer tot, 13-Jähriger schwer verletzt Tödlicher Unfall in Hürth – war es ein Autorennen?

Nach ersten Ermittlungen war eine Kölnerin (20) gegen 23.30 Uhr in ihrem Mercedes auf der Schmittenstraße unterwegs. In Höhe der Bonnstraße sei die Frau in Richtung Hürth abgebogen. Der Fahrer des Saab soll zu diesem Zeitpunkt auf der Bonnstraße ebenfalls in Richtung Hürth unterwegs gewesen sein. Nach Zeugenangaben habe er eine Gefahrenbremsung durchgeführt. Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen sei ins Schleudern geraten und mit der Beifahrerseite gegen einen Ampelmast geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Beifahrer in dem Auto eingeklemmt und erlitt die tödlichen Verletzungen.