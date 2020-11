Tödlicher Unfall auf A3 bei Köln : Betonplatte wurde bei letzter Untersuchung mit „Sehr gut“ bewertet

Köln Die hinabgestürzte Betonplatte an der A3 bei Köln wurde bei ihrer letzten planmäßigen Untersuchung im Jahr 2013 mit „Sehr gut“ bewertet. Beim Einbau des Betonteils im Jahr 2007 soll es eine „absichtlich gewählte Improvisation“ gegeben haben.

Laut einem Bericht der NRW-Landesregierung an den Verkehrsausschuss des Düsseldorfer Landtags waren die jetzt festgestellten Mängel an der Halterung allerdings nicht sichtbar. „Es ist davon auszugehen, dass auch bei der kommenden Prüfung die fehlerhafte Konstruktion nicht aufgefallen wäre, weil sie versteckt hinter der Lärmschutzplatte liegt“, so das Verkehrsministerium in dem Bericht.