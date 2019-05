„Schwerster Ausbruch in Europa“ : 28 Patienten in Köln an gefährlichem Bakterium erkrankt

28 Patienten in Köln an gefährlichem Bakterium erkrankt

Köln Mehrere Patienten sind offenbar in einer Kölner Radiologiepraxis mit einem gefährlichen Bakterium infiziert worden. Es soll einen Todesfall gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Nach dem Fund eines gefährlichen Erregers in einer Kölner Radiologie-Praxis ermittelt die Staatsanwaltschaft. Man prüfe, ob der Tod eines Rentners auf eine Infektion mit dem Bakterium Pseudomonas aeruginosa zurückzuführen sei, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Dienstag. Untersucht werde auch, ob 28 ebenfalls erkrankte Patienten der Praxis mit dem Erreger infiziert sind.

Ein 84-jähriger Kölner, der im Januar eine solche Spritze erhielt, war gestorben, nachdem in der Folge der Behandlung schwere Komplikationen aufgetreten waren. „Als eine Querschnittslähmung drohte, musste mein Mann notoperiert werden“, sagt die Ehefrau. 36 Stunden nach der OP starb der Mann. Ob der Tod auf die Keiminfektion zurückzuführen ist, werde jetzt in einem „Todesermittlungsverfahren“ geklärt, teilte die Kölner Staatsanwaltschaft mit. Oberstaatsanwalt Bremer bestätigte, dass der Senior sich Anfang des Jahres wegen Rückenproblemen in der Praxis hatte behandeln lassen. Nachdem er eine Spritze erhalten hatte, sei es wiederholt zu Komplikationen gekommen. Nach der Operation starb er Mitte April an Multiorganversagen.