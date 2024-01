Tierquälerei in Köln „An unsere Grenzen gekommen“ – Tierschutzverein rettet stark verwahrloste Hunde von Schrottplatz

Auf einem Schrottplatz ähnlichen Gelände in Köln-Kalk hat die Tierrettung Köln zusammen mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr mehr als 30 Tiere gerettet. Die Tiere wurden in einem stark verwahrlosten Zustand vorgefunden. Unter den Tieren sind auch sieben Welpen und fünf Hühner, wie die Stadt Köln am Montagnachmittag (15. Januar) mitteilte.