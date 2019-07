Razzien am Morgen in NRW : Terrorverdacht in Düren und Köln - vier Männer im Gewahrsam

Köln Die Polizei führt seit den frühen Morgenstunden Razzien in Nordrhein-Westfalen gegen Gefährder aus dem islamistischen Umfeld durch. Ermittlungen deuten auf einen Terrorverdacht hin.

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen Wohnungen mutmaßlicher Gefährder aus dem islamistischen Umfeld in Düren und Köln durchsucht. Hintergrund der Razzien seien Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden, die auf einen Terrorverdacht hindeuten, teilte die Kölner Polizei mit. Der Fokus liege auf einer Wohnung in Düren - auch in Köln seien Wohnungen durchsucht worden. Bei dem Einsatz wurden auch Spezialkräfte eingesetzt. Nach den ersten Durchsuchungen am Morgen gehen die Ermittler am Vormittag „Auffälligkeiten an der Arbeitsstelle“ von zwei mutmaßlichen Gefährdern in Köln nach, wie die Kölner Polizei mitteilte. In diesem Zusammenhang wird auch eine Baustelle in der Innenstadt mit einem Diensthund abgesucht.