Neue Ingewahrsamnahmen Terroralarm in Köln — weiter höhere Schutzmaßnahmen für Dom

Am Silvesterabend erklärte die Polizei dann, dass drei weitere Verdächtige festgesetzt worden seien - und zwar in Duisburg, Herne und in Nörvenich im Kreis Düren. Ein Anschlag habe mit einem Auto verübt werden sollen, sagte der Kölner Polizeipräsident Johannes Hermanns. Nach ersten Angaben wurde bei den Durchsuchungen allerdings nichts gefunden, was „auf einen unmittelbaren“ Anschlag hindeutete. Nach Angaben von Einsatzleiter Frank Wißbaum wurde in den Stunden vor dem Jahreswechsel auch die Tiefgarage unter dem Dom durchsucht - dabei sei aber nichts gefunden worden.