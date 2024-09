Tat in Köln Gezielt Menschen angefahren – Polizei ermittelt wegen vierfachen Mordversuch

Gegen den Taxifahrer, der in Köln gezielt Passanten angefahren haben soll, wird wegen versuchten Mordes in vier Fällen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung ermittelt. Der 44-Jährige sei für die Polizei kein Unbekannter. Das geht aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Innenausschuss des Landtags hervor.