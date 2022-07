Vorfall auf Parkplatz : Betrunkener Autofahrer überfährt zwei junge Frauen am Fühlinger See

Betrunkener Autofahrer überfährt zwei junge Frauen am Fühlinger See

Am Fühlinger See hat ein Mann zwei Frauen überfahren. Foto: dpa

Köln Erst haben die drei noch gemeinsam getrunken, dann passierte das Unglück: Ein 58-Jähriger hat am Montagabend auf dem Parkplatz des Fühlinger Sees zwei Frauen überfahren. Beide sind schwer verletzt worden.

Ein Mann hat am Montagabend zwei auf dem Boden sitzende Frauen auf einem Parkplatz am Fühlinger See in Köln überfahren. Dort fand an dem Wochenende noch das Summerjam-Festival statt. Eine 22-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich und eine 35-Jährige schwer verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.