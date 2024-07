Preise, Line-Up, Datum und Co. Das gibt es zum Summerjam-Festival in Köln zu wissen

Seit 1986 gibt es das „Summerjam“ Festival. Seit 1996 findet es in Köln statt. Am Fühlinger See darf also wieder zu Reggae, Dancehall, Rap und Pop getanzt werden. Das Besondere an dem Festival: Es „ist ein familienfreundliches, weltoffenes Festival mit einzigartiger Location. Direkt am Fühlinger See treffen sich jährlich bis zu 30.000 Menschen, um ein Wochenende gemeinsam karibische Vibes & fette Beats - Reggae, Hip Hop und Worldmusic zu genießen“, heißt es in einem Instagram-Post der Veranstaltung. Hier gibt es einen Überblick über Preise, Camping, Künstlerinnen und Künstler sowie Besonderheiten.