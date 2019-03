Sturmtief Eberhard: Kölner Reporter bei laufender Kamera von Dachpappe begraben

Köln Schockmoment für zwei Reporter in Köln: Während Sturmtief Eberhard wütete, waren die beiden im Auto unterwegs und ließen ihre Dashcam laufen. Die zeigt, wie auf einmal ein Hausdach auf das Auto fliegt.

Zwei Reporter des Online-Video-Portals „NRW-aktuell.tv“ sind in Köln während ihrer Berichterstattung über Sturm Eberhard selbst zur Story geworden. Sie sind am Sonntagnachmittag während des Sturms mit ihrem Auto unterwegs auf der Schanzenstraße in Köln-Mühlheim und haben ihre Dashcam dabei laufen lassen - eine nach außen gerichtete Kamera auf dem Amaturenbrett. Im Hintergrund hört man Radiomusik. Plötzlich deckt sich das Dach eines großen roten Backsteingebäudes vor ihnen ab. Die Dachpappe kracht auf die Straße.