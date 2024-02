Kölner Stunksitzung an Altweiber Guter Wolf, böse AfD

Das ruft auch Widerspruch hervor. Der Kölner Erzbischof Woelki, im Vorjahr als des Teufels Kardinal zur Hölle geschickt, gehört sicher nicht zu den Freunden des alternativen Karnevals. Diesmal wird er nicht einmal erwähnt. Auch nicht gut. Die Stunker provozieren bewusst. Ihr Team arbeitet über Monate an Drehbuch und Inszenierung. 50.000 Zuschauer wollen bei 50 Aufführungen begeistert werden. Die Sitzung 2024 kommt an, wenn auch – zumindest im TV an Altweiber – nicht durchgängig tosender Applaus zu hören ist. Der Frechste fehlt halt. Hans Kieseier, Schauspieler und Regisseur, ist vergangenen Sommer gestorben. An ihn wird mit Filmausschnitten in der Sitzung erinnert. Das Stammpublikum erhebt sich von den Plätzen. Der Applaus für den Verstorbenen ist eine Ovation für eine Idee, die seit 1984 mit Kreativität in Szene gesetzt wird. Nicht ganz leicht, Menschen zu finden, die um die Ecke denken – wie der Wolf im Kunstpelz: „Uhuu“.