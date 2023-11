Laut ADAC-Studie Nur jeder dritte Fußgänger fühlt sich in Köln sicher

Nur jeder dritte Fußgänger in Köln fühlt sich unterwegs sicher. Das hat eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des ADAC ergeben. Damit belegte Köln unter 16 deutschen Großstädten den letzten Platz. 34 Prozent der Befragten fühlen sich demnach zu Fuß in Köln nicht sicher. 2021 waren es 37 Prozent.