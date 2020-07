Nach Streit in Köln : 18-Jähriger tritt anderem Mann mehrfach in den Rücken

Köln Nach einem Streit in Köln soll ein 18-Jähriger einen anderen Mann mehrfach in den Rücken getreten haben. Der schwerverletzte 45-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 18-Jähriger hat in Köln einen 45-Jährigen bei einer Schlägerei schwer verletzt. In der Nacht zu Sonntag soll der junge Mann seinem Kontrahenten nach einer verbalen Auseinandersetzung mehrfach in den Rücken getreten haben, teilte eine Sprecherin der Polizei Köln am Sonntag mit. Der 45-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.