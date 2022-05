Verschobene OP wegen Klinikstreiks : „Nochmals zu warten, das ertragen wir nicht“

Ein leeres Bett steht in einem Zimmer in einem Krankenhaus (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Büttner

Köln Der Streik an den Unikliniken in NRW geht in die vierte Woche. Eine Kaarsterin bekommt die Folgen ganz persönlich zu spüren: Die wichtige OP ihres Mannes in Köln wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein Erfahrungsbericht voller Zorn und Fassungslosigkeit.