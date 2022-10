Pilotenstreik bei Eurowings : Am Montag fallen mehr als 100 Flüge in Düsseldorf aus

Am Montag fallen mehr als 100 Flüge in Düsseldorf aus

Düsseldorf Wegen des zweiten Pilotenstreiks innerhalb weniger Wochen drohen bei der Fluggesellschaft Eurowings von Montag bis Mittwoch zahlreiche Flugausfälle. Vor allem die Flughäfen Düsseldorf und Köln sind betroffen.

Trotz eines angekündigten dreitägigen Streiks der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) werden zu Wochenbeginn mehr als die Hälfte der gebuchten Passagiere mit Eurowings ihr Ziel erreichen. Das sagte ein Unternehmenssprecher am Sonntag. Von den rund 400 am Montag geplanten Flügen würden voraussichtlich mehr als 230 stattfinden. Auch für Dienstag und Mittwoch geht Eurowings davon aus, mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können.

Besonders betroffen von den Ausfällen ist aber der Flughafen Düsseldorf. Von den für Montag geplanten 171 Eurowings-Flügen (86 Starts/ 85 Landungen) hat die Airline bislang (Stand Sonntagmittag) 102 Flüge gestrichen (51 Ankünfte/51 Abflüge). Insgesamt standen für Montag 443 Flugbewegungen im Düsseldorfer Flugplan. Am Dienstag sind insgesamt 416 Flugbewegungen am Düsseldorfer Flughafen vorgesehen, davon 160 Flüge von Eurowings (80 Starts und 80 Landungen). Am Mittwoch soll es dort 429 Flugbewegungen geben, darunter 159 Flüge von Eurowings (79 Starts und 80 Landungen).