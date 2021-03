Verkehrsbehinderungen in Köln : Polizei bereitet sich auf Demonstrationen vor

Köln Am Freitag wird es in Köln mehrere Kundgebungen des "Solidarischen Klimabündnisses for Future" in der Kölner Innenstadt geben. Die Polizei rechnet mit erhebliche Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs ab acht Uhr. Es gibt Sperrungen.

Unter dem Motto "Klimagerechtigkeit" erwarten die Veranstalter bis zu 3000Teilnehmern zu Standkundgebungen, teilt die Polizei mit. Aufgrund zu erwartender massiver Verkehrsbeeinträchtigungen, die sich erheblich auf Rettungswege auswirken, hat die Polizei den Demonstranten andere Versammlungsorte zugewiesen, als angemeldet: Kundgebungen gibt es am Heumarkt und der Umfahrung des Heumarkts, der Komödienstraße, am Neumarkt, dem Hohenzollernring im Bereich Ecke Rudolfplatz bis Flandrische Straße und im Bereich Ecke Magnusstraße bis Bismarckstraße sowie am Kaiser-Wilhelm-Ring.

Die Organisatoren hatten Plätze für die Demos angeben, durch die der komplette Innenstadtverkehr vorhersehbar zum Erliegen gekommen wäre, so die Polizei. Der Anmelder der Demonstration kann noch gerichtlich gegen die Anordnung vorgehen.

Bereits ab dem frühen Freitagmorgen wird die Polizei Straßen und Flächen für die erwartete Anreise der Teilnehmer sowie für die Kundgebungen für den Fahrzeugverkehr sperren. Es ist mit erheblichen Verkehrsstörungen im gesamten links- und rechtsrheinischen Innenstadtbereich zu rechnen. Kölner und Besucher werden gebeten, nicht mit dem Auto in die Stadt zu fahren und sich frühzeitig über Empfehlungen der Verkehrsbetriebe zu informieren.

Für weitere Fragen steht das Bürgertelefon unter 0221 229-7777 am Donnerstag von 10 Uhr bis 16 Uhr und am Freitag ab acht Uhr zu Verfügung.

