Unternehmen in der Region : Kreative Masken gegen die Anonymität

Köln/Gladbeck Ein Alltag ohne Mundschutz ist mittlerweile undenkbar. Doch die klassische Stoffmaske wirkt bisweilen anonym und langweilig. Dass da mehr geht, zeigen einige Unterhmen aus NRW.

Ans Maskentragen haben sich viele gewöhnt, an die Anonymität allerdings nicht. Auch den Schwestern Svanja und Lilia Kleemann war der Corona-Alltag irgendwie zu ernst. Also gründeten sie das Kölner Unternehmen „Swapface“, das Masken mit kreativen Motiven und nachhaltigen Materialien herstellt. Jede Maske ziert eine andere Nasen-Mund-Partie – vom schicken Schnäuzer, über aufgespritzte Lippen bis hin zur gepiercten Nase.

Die Idee kam den beiden in Berlin. Im April, als gerade die Maskenpflicht eingeführt worden war, fuhren sie mit der U-Bahn durch die Stadt. „Mir ist aufgefallen, dass die Gesichter der Menschen durch die Masken so anonym und ernst wirkten“, sagt die 32-Jährige Svanja. Sie sprach ihre Schwester darauf an. Den beiden kam eine Idee: Mit einem Edding bemalten sie ihre weißen Masken. Auf Svanjas Maske kam ein Schnäuzer und auf Lilias ein Kussmund. „Wir haben uns angeguckt und mussten laut lachen“, sagt sie. Mit ihrer Idee unterhielten sie den ganzen Wagon. „Wir wurden sofort darauf angesprochen und haben dann auch einer fremden Frau die Maske bemalt“, sagt Svanja. In diesem Moment ist den beiden klar geworden, dass so eine kleine Zeichnung Menschen zusammenbringen kann. Und das Masketragen ein bisschen erträglicher macht.

Aus ihrer Idee entwickelten sie schnell ein Konzept. Eine Berliner Künstlerin professionalisierte die Zeichnungen der Schwestern und entwickelte noch weitere Lippen und Bärte in verschiedenen Formen und Farben. „Die Motive sind alle handgemalt“, sagt Svanja. Zeitaufwendiger war die Suche nach dem richtigen Material: Luftiger Stoff, am besten Baumwolle sollte es sein, bei 60 Grad waschbar und keineSchadstoffe enthalten. Nach langer Recherche entschieden sie sich für einen biologisch abbaubaren Baumwollstoff.

Auch an der Passform feilten sie lange. „Mit den bisherigen Masken auf dem Markt waren wir nicht zufrieden“, sagt Svanja, „deswegen haben wir es uns zum Ziel gesetzt, einen besseren Schnitt zu entwickeln. Das ist uns dank Lilias Produktdesign-Expertise gelungen.“ Neben einem Nasenbügel und anpassbaren Ohrschlaufen gibt es einen Schlitz in der Maske, in dem ein Stück Küchenrolle eingelegt werden kann. „Das ist ein super DIY-Filter“, sagt sie. Dazu gibt es ein kleines Täschchen, in dem die Maske aufbewahrt werden kann. Das sei hygienischer, als wenn die Maske lose im Rucksack rumliege.

Svanja und Lilia sind nicht die einzigen, die in den Masken ein neues Geschäftsfeld erkannt haben. Das Gladbecker Start-Up Grubenhelden hat bis zur Corona-Pandemie ihr Geld mit Bekleidung verdient. Dann hat das Mode-Label hat die Produktion komplett auf Masken umgestellt. Neben schwarzen, weißen und gemusterten Masken gibt es auch welche aus dem klassischen Grubenhemd der Bergleute. Sie sind handgefertigt im Ruhrgebiet und in Portugal und bei 60 Grad waschbar.