Baustelle nicht fertig geworden Stadt Köln sperrt erneut Rheinufer ab – nun bis Ende Oktober

Wer gerne am Rheinufer in Köln spazieren geht, der muss erneut mit Einschränkungen rechnen. Die Stadt Köln sperrt erneut einen Teil. Für die Fußball-Europameisterschaft sowie den CSD hatte die Verwaltung den Abschnitt am Ufer vorübergehend freigegeben. Die Bauarbeiten sind jedoch noch längst nicht fertig.