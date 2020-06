Unfall bei Worringen : Kranwagen kracht auf A57 vor Köln in mehrere Lkw - Rückstau bis Neuss

Kranwagen kracht auf A57 vor Köln in mehrere Lkw - Rückstau bis Neuss

Köln Ein Kranwagen hat auf der A57 bei Köln mehrere Lastwagen ineinander geschoben. Die Autobahn ist in Richtung Köln gesperrt. Es kommt zu langen Rückstaus, auch auf Ausweichstrecken zwischen Neuss und Düsseldorf.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Köln. Am Nachmittag staute sich der Verkehr zurück bis zur Raststätte Nievenheim. Dadurch, dass viele Autofahrer von Norden kommend schon am Dreieck Neuss-Süd auf die A46 wechseln, kommt es (Stand 17 Uhr) auch dort zu starken Verzögerungen.